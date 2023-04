Maignan redt Frankrijk in zeer moeizaam duel tegen stugge Ieren

Frankrijk heeft de goede lijn na de overtuigende overwinning op het Nederlands elftal doorgetrokken. De equipe van bondscoach Didier Deschamps had het absoluut niet makkelijk tegen Ierland, maar door een fout in de defensie én een fantastisch moment van rechtsback Benjamin Pavard pakt Les Bles toch de volle buit. Voor de overwinning mag het ook doelman Mike Maignan bedanken, die in de slotfase zeer belangrijk was.

In een volgepakt Aviva Stadium in Dublin begon had Frankrijk het zeker in het eerste bedrijf niet makkelijk met de Ieren, die in deze EK-kwalificatie nog niet in actie waren gekomen. Ondanks dat de Franse ploeg veel de bal had, wist de thuisploeg te voorkomen dat er kansen werden gecreërd. Zo wist de formatie van Didier Deschamps in het eerste bedrijf niet eens tot een schot op doel te komen.

Bij de Ierse formatie begon daardoor ook door te dringen dat als er zó gedisciplineerd werd gespeeld als in de eerste 45 minuten er wellicht een resultaat in zou zitten. Dat ging vlak na rust echter helemaal mis, want door een fout in de defensie van Ierland kwam Frankrijk op voorsprong.

Het was nota bene rechtsback Pavard die zijn ploeg op schitterende wijze op voorsprong zette en uiteindelijk ook naar de overwinning schoot, want in het resterende gedeelte van de wedstrijd werd niet meer gescoord. Kansen daarvoor waren er wel, want Ierland was meerdere keren in de buurt van de gelijkmaker. De Franse doelman Maignan, die vrijdag ook al een strafschop van Memphis wist te keren, hield zijn ploeg echter op de been.