'Mark Flekken kan Bundesliga verruilen voor Premier League'

Doelman Mark Flekken (29) maakt dit seizoen andermaal indruk in de Bundesliga. De Nederlandse doelman staat voorlopig vierde met SC Freiburg en heeft zich naar verluidt in de kijker gespeeld van Premier League-club Brentford.

Dat meldt het Duitse voetbalblad Kicker dinsdag. Bij Brentford staat de Spanjaard David Raya momenteel onder de lat, maar hij zou op het punt staan om een overgang naar Tottenham Hotspur te maken. Daar moet Raya de opvolger gaan worden van Hugo Lloris, die op 36-jarige leeftijd niet langer onbetwist onder de lat is.

Als Raya inderdaad gaat vertrekken, dan zou Flekken hoog op het lijstje van potentiële opvolgers staan. Daarbij kan het helpen dat in zijn huidige verbintenis een gelimiteerde afkoopsom is opgenomen. Freiburg hoopt een vertrek van de keeper te voorkomen door op korte termijn om tafel te willen om een nieuwe verbintenis zónder clausule overeen te komen.

Flekken staat al sinds 2018 onder contract in Freiburg, waarmee hij vorig seizoen verraste door als zesde te eindigen in de Bundesliga, mede doordat de doelman tien keer 'de nul' wist te houden. Het leverde hem een debuut in het Nederlands elftal op, maar bondscoach Louis van Gaal besloot Flekken uiteindelijk niet op te nemen in zijn definitieve WK-selectie. Ronald Koeman riep hem voor de afgelopen twee interlands wel weer op, maar gaf onder de lat de voorkeur aan Jasper Cillessen.