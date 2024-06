Mbappé gaat viraal met rust-speech over Oranje: "Laat ze niet ademen"

Dans le vestiaire à la mi-temps (3-0) de 🇫🇷🇳🇱... 🗣️#FiersdetreBleus pic.twitter.com/tQZgnD1r8L — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 25, 2023

was met twee doelpunten weer eens goed waard voor Frankrijk tegen Nederland. De aanvoerder liet zich echter ook buiten de lijnen gelden bij de ploeg van bondscoach Didier Deschamps. Op beelden is te zien hoe de superster in de rust het woord neemt. Hij complimenteert zijn ploeggenoten en spoort ze tegelijkertijd aan om volop door te gaan. "Goed gedaan, jongens. Dat is de manier om een wedstrijd te beginnen. Laat ze niet ademen, geef ze niks. We moeten hetzelfde doen in de tweede helft. We gaan niet verzwakken, dat is hoe wat dit gaan doen, jongens", aldus Mbappé.