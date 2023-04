Mbappé krijgt opvallend laag rapportcijfer: Ierse bondscoach legt uit waarom

De achterhoede van het Nederlands elftal zal de komende tijd nog regelmatig wakker schrikken van Kylian Mbappé. De grote ster van Paris Saint-Germain en de Franse nationale ploeg had afgelopen vrijdag met twee doelpunten en een assist een groot aandeel in de 4-0 nederlaag van Oranje. In de uitwedstrijd tegen Ierland slaagde Mbappé er daarentegen niet in om het verschil te maken. L'Équipe vond hem zelfs de slechtste Fransman op het veld.

Drie dagen na de oorwassing van het Nederlands elftal hadden de Fransen er tegen Ierland aanmerkelijk minder zin in. Bondscoach Didier Deschamps wijzigde zijn ploeg op een aantal posities ten opzichte van de ontmoeting met Oranje van afgelopen vrijdag. Mbappé behield natuurlijk zijn plek. De aanvaller was tijdens het afgelopen WK in Qatar een van de grote uitblinkers, al slaagde hij er niet in zijn land een derde wereldbeker te bezorgen. Tegen het Nederlands elftal was Mbappé met twee doelpunten en een assist ouderwets op dreef.

Maar tegen Ierland wilde het niet vlotten. De Ieren hielden Mbappé en zijn landgenoten in toom. Het duurde uiteindelijk tot minuut vijftig voordat Frankrijk het verschil kon maken. Veelzeggend voor het Franse optreden was dat het doelpunt niet werd gemaakt door Antoine Griezmann, Olivier Giroud of Mbappé, maar vleugelverdediger Benjamin Pavard. De speler van Bayern München krijgt van L'Équipe het rapportcijfer 6,5, waarmee hij enkel doelman Mike Maignan voor zich moet dulden. De keeper van AC Milan redde in de slotfase katachtig op een Ierse kopbal.

Mbappé komt er een stuk minder goed vanaf bij L'Équipe. Het Franse medium, dat er sowieso om bekend staat regelmatig lage rapportcijfers uit te delen, beoordeelt het optreden van Mbappé met een 3,8. Zijn kompaan in de voorhoede Giroud, tevens topscorer aller tijden van de Franse nationale ploeg, kon eveneens geen indruk maken. Hij krijgt een 3,9. Ondanks de 'offday' van Mbappé staat de vicewereldkampioen er na twee wedstrijden uitstekend voor in de kwalificatiepoule. Ze gaat met zes punten, drie meer dan Griekenland en Nederland, aan kop.

À l'image de nos envoyés spéciaux après le court succès en Irlande lundi (1-0), vous avez noté les bonnes performances de Benjamin Pavard et Mike Maignan à Dublin. En revanche, Olivier Giroud et Kylian Mbappé vous ont déçus https://t.co/5b2RlGPK72 pic.twitter.com/xWBXg0TW7X — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 28, 2023

Analyseren en nog eens analyseren

De Ierse bondscoach Stephen Kenny kwam in gesprek met de Irish Examiner met een korte verklaring voor het anonieme optreden van Mbappé. "We hebben de laatste twintig wedstrijden van Frankrijk bekeken en ik heb Mbappé, op wie ik heb gestemd als beste speler ter wereld, nog nooit zo weinig invloed zien hebben." Zouden Ronald Koeman en zijn technische staf die beelden alvast hebben opgevraagd voor de return tegen Frankrijk?