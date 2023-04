Messi bereikt magische mijlpaal bij monsterzege op Curaçao

Argentinië heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een ruime zege geboekt op Curaçao. Na 90 minuten stond een afgetekende 7-0 op het bord voor de wereldkampioen. Bij Curaçao maakten meerdere (oud-)Eredvisiespelers hun opwachting. Lionel Messi bereikte een magische mijlpaal in zijn loopbaan.

In het Argentijnse Santiago del Estero was Messi voor het rustsignaal al goed voor een hattrick. De eerste van zijn drie doelpunten, de openingsgoal na twintig minuten, betekende zijn honderdste in het shirt van Argentinië. Omdat ook Nicolás González en Enzo Fernández in de eerste helft scoorden, stond het halverwege al 5-0.

All three goals by Messi vs Curaçao pic.twitter.com/Yg182z9MvO — Context Ronaldo (@ContextRonaldo) March 29, 2023

Curaçao trad aan met een keur van (voormalig) Eredivisiespelers. Zo verdedigde Eloy Room het doel en had bondscoach Remko Bicentini ook basisplaatsen voor spelers als Sherel Floranus, Vurnon Anita, de broers Leandro en Juninho Bacuna en Brandley Kuwas. Richairo Zivkovic, Xander Severina, Giovanni Troupée, Kevin Felida en Jeremy Antonisse maakten als invaller ook minuten.

In de tweede helft hield Curaçao de schade enigszins beperkt. Alleen invaller Ángel Di María en rechtsback Gonzalo Montiel (die de winnende strafschop benutte tijdens de WK-finale tegen Frankrijk) vonden in de slotfase nog het net, waardoor de Argentijnen met een ruime 7-0 overwinning van het veld stapten. Doelman Room was na afloop de 'gelukkige' bij Curaçao: hij ging met het shirt van Messi naar huis.