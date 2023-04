Ontknoping aanstaande: Vitesse verwacht snel witte rook

De KNVB geeft Vitesse tot 11 april de tijd om aan te tonen dat de club in het seizoen 2023-2024 de beschikking heeft over een stadion. Slagen de Arnhemmers daar niet in, dan lijkt het intrekken van de proflicentie nu echt nabij. Vanuit Vitesse klinken echter positieve geluiden: de club verwacht op korte termijn een doorbraak in de onderhandelingen met Nedstede.

Vitesse is al geruime tijd in onderhandeling met de eigenaar van het stadion over een nieuw huurcontract. De vorige verbintenis werd door de club opgezegd in de hoop een lagere huursom te bedingen dan de 2,15 miljoen euro per jaar die het kwijt was om het GelreDome te mogen bespelen. Voormalig directeur Joost de Wit meende dat in 2018 te kunnen doen omdat bij de bouw van het stadion een 'eeuwig speelrecht' voor de club werd vastgelegd.

Via een woordvoerder heeft Vitesse aan dagblad De Gelderlander laten weten dat het op korte termijn een akkoord denkt te bereiken over een nieuw huurcontract. Dat zou gaan lopen tot 2030, 'waarbij Vitesse meer betaalt dan de huidige 2,15 miljoen euro per jaar. Voorts zou de club de juridische kosten van Nedstede op zich nemen. En ten slotte zou het eeuwig speelrecht van tafel gaan', zo schrijft de regionale krant.

"Op dit moment is onze verwachting dat we morgen voortgang kunnen boeken met betrekking tot het opstellen van het contract", liet de club weten aan De Gelderlander. Daarmee hoopt het een nieuwe gang naar de rechter te voorkomen. "Het turbospoedappel is niet wat Vitesse wil, maar is uit voorzorg aangevraagd voor het geval partijen onverhoopt toch niet tot een akkoord komen. Dat blijft namelijk de absolute topprioriteit."