'Ook Gravenberch lag in de clinch met Nagelsmann en vroeg om vertrek'

Er komen langzamerhand steeds meer details naar buiten over het verrassende vertrek van Julian Nagelsmann bij Bayern München. De club gaf aan dat de tegenvallende sportieve resultaten de reden waren van het ontslag. Echter verschijnen er berichten dat Nagelsmann niet goed kon opschieten met een zestal spelers van de club. Het Duitse Sport1 meldt nu ook dat Ryan Gravenberch geen goede relatie had met de ontslagen oefenmeester en zelfs zijn vertrekwens had uitgesproken.

De middenvelder, die vorige zomer voor bijna twintig miljoen euro overkwam van Ajax, moet dit seizoen genoegen nemen met een plek op de reservebank. Afgelopen wedstrijd tegen Bayer Leverkussen (2-1 nederlaag) haalde de Nederlander niet eens de selectie. Volgens het Duitse medium zou Nagelsmann niet overtuigd zijn van het verdedigende werk van Gravenberch. De reden hiervoor ontstond na de Champions League-wedstrijd tegen Viktoria Pilzen (4-2 winst). Bayern won dat duel eenvoudig, maar kreeg na de invalbeurt van Gravenberch wel twee tegengoals om de oren.

Vandaar dat de oud-Ajacied voortaan op 'tien' werd neergezet. Gravenberch voelde zich hier niet op zijn plek. In het begin van het seizoen zouden er afspraken zijn gemaakt dat Nagelsmann Gravenberch voldoende speeltijd zou gunnen. Daarnaast zou er beloofd zijn dat de middenvelder negentig minuten mocht spelen tegen RB Salzburg, maar dit werden er slechts zestig.

Nieuwe kans

Mede hierdoor zou de twintigjarige middenvelder zelfs al een transferverzoek hebben gedaan bij de clubleiding. Het transferverzoek lijkt nu wat van de baan. Onder de nieuwe trainer Thomas Tuchel gaat Gravenberch voor een nieuwe kans, maar er wordt niet uitgesloten dat hij in de zomer opnieuw zijn vertrekwens gaat uitspreken.