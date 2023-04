Profvoetballer betrokken bij ongeluk België: auto vliegt door muur sporthal

In België heeft donderdag een heftig ongeval plaatsgevonden in een sporthal. Een auto vloog met hoge snelheid door de muur van het gebouw, weer iets eerder nog kinderen aanwezig waren. De Marokkaans-Belgische profvoetballer Sofian Kiyine was naar verluidt de chauffeur van het betrokken voertuig.

Dat nieuws wordt vrijdag gebracht door het Belgische medium Het Laatste Nieuws. Het ongeluk gebeurde in Flémalle, in de buurt van Luik. Daar vloog een auto door de muur van een sporthal. Volgens een ooggetuige waren er kort daarvoor nog kinderen in de zaal. Zij waren gelukkig op het moment des onheils al naar de kleedkamer gegaan. Alleen Kiyine, speler van OH Leuven, raakte gewond. Hij is buiten levensgevaar.

Artikel gaat verder onder video

Op foto's is te zien dat de ravage enorm is. Het Belgische medium La Dernière Heure schrijft dat de auto volgens ooggetuigen zeker 200 kilometer per uur reed op een plek waar 90 kilometer per uur toegestaan is. De 25-jarige Kiyine werd met enkele botbreuken naar het ziekenhuis gebracht. 'De club wacht op meer duidelijkheid over de precieze omstandigheden hoe het ongeval tot stand kwam alvorens verder te reageren', laat OH Leuven weten. In onderstaande tweet is een deel van het ongeval te zien.

🚨🚨🚨 El momento del grave accidente de Sofian Kiyine 😟

ALLAH Y CHAFIH 🤲pic.twitter.com/EU8nx5v6pa — Futbol Marroqui 212 (@FutbolMarroqui) March 30, 2023