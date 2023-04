Smerige overtreding op Mats Wieffer; schrik is groot bij Xavi Simons

Gibraltar heeft aan het begin van de tweede helft een rode kaart gekregen in de wedstrijd tegen Nederland. Liam Walker plantte zijn noppen op de enkel van Mats Wieffer, die bleef liggen op het gras. De schrik bij zijn medespelers was groot: met name Xavi Simons gebaarde hevig dat de medische staf een kijkje moest nemen. Dat gebeurde ook, waarna Wieffer toch verderkon. Dat is in ieder geval een grote meevaller voor Feyenoord, dat vrijdag al Lutsharel Geertruida zag uitvallen in de wedstrijd tegen Frankrijk.