'Taylor, wat een kansloos gebaar tijdens Nederland - Argentinië'

Het is de vraag of het laatste woord over de WK-kwartfinale tussen Nederland en Argentinië ooit gezegd zal zijn. Nadat onlangs al nieuwe beelden opdoken van de ruzie tussen Wout Weghorst en Lionel Messi, gaan er nu ook beelden rond van de nodige dramatische momenten tijdens de wedstrijd.

Zo is het moment te zien waarop Leandro Paredes de bal richting de bank van Oranje trapt, tot grote woede van de ploeg van Louis van Gaal. Kenneth Taylor komt het meest nadrukkelijk verhaal halen bij Paredes en maakt een handgebaar: hij houdt twee wijsvingers tegen zijn slaap. "Taylor, wat een kansloos gebaar", schrijft Algemeen Dagblad-journalist Maarten Wijffels, die Oranje volgt.

De video, die honderdduizenden keren is bekeken, is op Twitter gezet met de tekst: "De straten zullen deze wedstrijd nooit vergeten." Die kop dekt volgens Wijffels 'de lading wel'. Een volger wijst hem erop dat Taylor wellicht bedoelde dat Paredes niet goed bij zijn hoofd was. "Laten we het hopen", antwoordt de journalist.

Wat je allemaal ziet op dit filmpje... Kop dekt de lading wel ja.

En Taylor, wat een kansloos gebaar. 🙄 https://t.co/GcsnQQjXf1 — Maarten Wijffels (@m_wijffelsAD) March 28, 2023