Van der Vaart na interview met Koeman: "Mag ik iets geks zeggen? Oh, je lacht me uit"

Rafael van der Vaart denkt dat Mats Wieffer in de wedstrijd tegen Gibraltar nog bruikbaarder is dan Frenkie de Jong. Maandagavond debuteert Wieffer in Oranje: hij is de enige controleur op het middenveld dat verder bestaat uit Georginio Wijnaldum en Memphis Depay. Die hebben een meer aanvallende rol.

Bondscoach Ronald Koeman kreeg voor de wedstrijd de vraag of hij benieuwd is hoe Wieffer gaat spelen. "Benieuwd niet, want ik weet hoe hij kan spelen. Dat zal voor mij geen verrassing zijn. Hij heeft deze week absoluut indruk gemaakt, anders zou hij niet starten", zei Koeman tegen de NOS.

Na het interview werd de basisplek van Wieffer besproken door de analisten. "Misschien mag ik iets geks zeggen", zei Van der Vaart. "In dit soort wedstrijden heb ik Frenkie vaak gezien. Zijn kwaliteit is dribbelen. Tegen goede ploegen doet hij dat fantastisch, maar vandaag heb je misschien wel meer aan Wieffer, die aanneemt en doorspeelt. Ik denk dat dat nog wel beter is." Presentator Henry Schut leek sceptisch. "Oh, je lacht me uit", zei Van der Vaart.

De oud-middenvelder erkende dat hij Wieffer tegen Frankrijk niet opgesteld zou hebben. Dat gebeurde ook niet, want de Feyenoorder was niet volledig fit. "Maar hij is wel in vorm. De Ajax-spelers zijn niet in vorm, hij wel. Dan moet je hem ook opstellen. Ik weet alleen niet of hij klaar is voor de absolute top, omdat hij me nog moet overtuigen."

Volgens Pierre van Hooijdonk is 'het spel versnellen' de belangrijkste kwaliteit van Wieffer. "We hebben Frenkie de Jong daarvoor, die is de meester daarin. Wieffer zit nog lang niet op dat niveau, maar is wel iemand die een stapje vooruit kan denken en daardoor het spel versnelt. Één keer raken, twee keer raken, je ziet hem zelden of nooit dribbelen. Dat is een heel goede kwaliteit van deze speler."