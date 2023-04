Van der Vaart vindt het 'best wel treurig' om te zien wie de gevaarlijkste man was

Tegen Gibraltar mag je verwachten dat de aanvallers een hoofdrol vertolken, maar nota bene Nathan Aké was de gevaarlijkste man bij Oranje. De verdediger scoorde tweemaal en dacht zelfs aan zijn eerste hattrick, vertelde hij na afloop. Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart vonden het opvallend dat Aké in aanvallend opzicht zo'n prominente bijdrage had.

"Het is niet veel vaker gebeurd dat ik twee goals maakte, haha", gaf de stopper van Manchester City toe bij de NOS. "Waar de spitsen stonden was het erg druk, dus daarom denk ik dat de verdedigers iets meer ruimte kregen. Ik ben uiteraard erg blij met mijn goals. Op een gegeven moment dacht ik: het zou wel mooi zijn de eerste hattrick in mijn carrière. Het mocht helaas niet zo zijn."

Van Hooijdonk noemde Aké 'de gevaarlijkste aanvaller'. "Dat zegt eigenlijk alles", antwoordde Van der Vaart. "Dat is eigenlijk best wel treurig, als ik heel eerlijk ben. Dat hij de gevaarlijkste man is… De creativiteit bij Oranje was nul. Met Malen gebeurt er nog wat, maar verder niks. Er waren bijna geen echte uitgespeelde kansen. Tegen zo'n ploeg moet je veel vaker van buiten de zestien schieten. Nu blijven ze alleen maar rondspelen. Als je dan niet schiet, zit je eigenlijk naar niets te kijken."

Volgens Van der Vaart is Aké eigenlijk de enige Oranje-international die 'echt in vorm is'. "Ik las ook ergens dat hij misschien wat brutaler moet worden. Maar nee, dit is zijn karakter. Kijk wat hij bereikt! Het is geen toeval dat hij twee doelpunten maakt", stelde de voormalig middenvelder. Van Hooijdonk kon zich daarin vinden. "Helemaal mee eens, we zitten op één lijn. We hebben tijdens het WK gezien dat het echt een stille kracht is. Het is een bescheiden jongen en tijdens het WK is hij opgewaardeerd. Hij trekt die geweldige lijn eigenlijk gewoon door."