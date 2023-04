Advocaat pissig na remise: 'Volgens mij moet u erg op uw tong bijten'

ADO Den Haag speelde vrijdagavond in eigen huis gelijk tegen Helmond Sport (2-2) en dat zorgde voor de nodige frustratie bij trainer Dick Advocaat. Door de remise wordt het voor zijn ploeg heel lastig om de play-offs voor promotie naar de Eredivisie nog te halen. De trainer moest zich na afloop van het duel voor de camera van ESPN inhouden.

"Ik had zeker nog het gevoel dat de goal nog ging vallen. Hij ging tegen de paal, maar dat zijn de momenten die normaal nog een goal moeten zijn. En we hebben nog wel een paar mogelijkheden gehad. Waar het aan ligt weet ik wel, Ze moeten het beter leren denk ik", aldus Advocaat.

De verslaggever van ESPN merkt dat de trainer zich aan het inhouden is: "Volgens mij moet u echt op uw tong bijten he", zegt interviewer Sjors Blaauw tegen de Haagse coach. "Dat is nu het beste om te doen denk ik", is de reactie van de ervaren oefenmeester.