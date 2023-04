Advocaat prijst Slot voor reactie op schreeuwende Mourinho: 'Ik was er naartoe gelopen'

Dick Advocaat denkt dat Arne Slot er vorige week 'verstandig' aan deed om niet te reageren op José Mourinho. De trainer van Feyenoord liep door toen Mourinho hem in de catacomben nariep dat hij niet naar Napoli of Manchester City maar naar AS Roma had moeten kijken, maar dat was Advocaat naar eigen zeggen niet gelukt.

Bij Veroncia Offside werd de actie van Mourinho maandag besproken. Advocaat had het, in tegenstelling tot Slot, niet over zijn kant laten gaan. "Ik hoor jou zeggen dat je naar hem toe was gelopen", informeerde presentator Wilfred Genee. Daarop antwoordde Advocaat bevestigend. "Ik denk dat Slot verstandiger is om niks te zeggen en door te lopen, maar dat was mij niet gelukt."