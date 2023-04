Advocaat ziet één van zijn oud-spelers opleven: 'Ik ging ook goed met hem om, maar het hielp niet'

Tijdens de uitzending van Veronica Offside zijn de mannen ingegaan op de uitstekende prestaties van Michiel Kramer. De 34-jarige spits is een van de redenen waarom RKC een fantastisch seizoen kent. Kramer was tot op heden goed voor twaalf doelpunten, en met name oud-trainer Dick Advocaat heeft complimenten over voor de ervaren aanvalsleider.

“Wat heeft ‘ie dit seizoen?”, begint Wilfred Genee met een vraag aan Advocaat. “Ik heb hem twee keer gehaald naar de clubs waar ik trainer was, maar bij ons was het geen succes”, reageert de 75-jarige oefenmeester. “Maar hij is een geweldige jongen waar je altijd op kan rekenen”, gaat Advocaat verder.

Opgeleefd

Zoals gezegd kent Kramer een uitstekend seizoen, iets wat de afgelopen jaren wel eens anders is geweest. Sinds zijn transfer naar RKC lijkt de spits te zijn opgebloeid. “Die trainer (Joseph Oosting red.) heeft hem wat dat betreft echt over het dode punt heen gehaald. Hij (Kramer red.) is ook echt een lieve jongen”, vertelt Advocaat. “Ik denk ook dat het te maken met heeft met de manier waarop je met hem omgaat”, vult Andy van der Meijde de ervaren oefenmeester aan. “Ik ging ook wel goed met hem om, maar het hielp niet”, reageert Advocaat op zijn beurt weer cynisch.

Advocaat was in zijn periode bij FC Utrecht en Sparta trainer van Kramer. Vooral in de periode bij Sparta zorgde de spits voor een opmerkelijke samenwerking. De trainer schorste Kramer voor liefst zeven wedstrijden, nadat de aanvaller Alexander Büttner een trap in het gezicht had gegeven. “We haalden hem voor de laatste tien wedstrijden, maar na de eerste drie wedstrijden is hij nooit meer gekomen”, lacht de huidige ADO Den Haag-trainer.