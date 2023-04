Afellay is Koeman nog altijd dankbaar voor leugentje om bestwil richting de media

Ibrahim Afellay vond Ronald Koeman een 'heel menselijke' trainer in hun gezamenlijke periode bij PSV. De voormalig middenvelder zat zondagavond samen met de huidige bondscoach van Oranje aan tafel bij Studio Voetbal.

Koeman werkte iets meer dan een seizoen samen met Afellay, voordat de trainer in oktober 2007 vertrok naar Valencia. "Heel menselijk, maar tegelijkertijd ook keihard als het moet", reageerde Afellay op de vraag hoe hij zich Koeman herinnert als trainer. Hij is Koeman nog altijd dankbaar voor een leugentje om bestwil dat de trainer vertelde aan de media.

"Ik kwam een keer te laat, dat was tijdens de ramadan. Ik was aan het vasten en ik had me verslapen. De snoozeknop verkeerd ingedrukt. Ik kwam laat op de training, het was een dag voor een Champions League-wedstrijd. Toen heeft hij me wel gered, door te zeggen tegen de media dat ik wat later mocht komen vanwege de ramadan. Daar ben ik hem nog steeds heel erg dankbaar voor", lachte Afellay.

Dat zorgde ervoor dat Afellay een stapje extra wilde zetten voor zijn trainer. Ja, natuurlijk. Hij is heel erg menselijk, maar hard als het nodig is. Dat hij het zo voor mij opnam, was voor mij een signaal dat ik de volgende dag aan de bak moest." De wedstrijd waar Afellay op doelt was een thuisduel met CSKA Moskou in september 2007. PSV won met 2-1.