Ajacieden gaan massaal los over ballenjongens tijdens De Klassieker

Ajax en Feyenoord houden elkaar vooralsnog in evenwicht tijdens De Klassieker in de halve finale van de KNVB Beker. Dusan Tadic schoot de Amsterdammers na een kolderieke situatie in de Feyenoord-defensie op voorsprong en leek zijn ploeg daarmee met een voorsprong de rust in te helpen. Santiago Giménez zorgde echter in blessuretijd van de eerste helft voor de gelijkmaker.

Op Twitter gingen de Ajax-fans in de eerste helft vooral los over één specifiek aspect van de wedstrijd in De Kuip: het functioneren van de Rotterdamse ballenjongens.