Ajax-fans laten spoor van vernieling achter in De Kuip: grote schade en walgelijke teksten

Supporters van Ajax hebben een spoor van vernieling achtergelaten in De Kuip. Op sociale media gaan foto's rond waarop te zien is dat stoeltjes zijn gesloopt, de toiletten flinke schade zijn toegebracht en er walgelijke teksten op de muren zijn geschreven. In 2022 gebeurden soortgelijke dingen rondom de bekerfinale en toen besloot Feyenoord om de rekening via de KNVB naar Ajax te laten sturen, om zodoende de geleden schade financieel te verhalen.