Ajax-fans reageren op vertrek Hamstra en hebben duidelijke boodschap voor Van der Sar

Het hing al even in de lucht, maar het huwelijk tussen Ajax en Gerry Hamstra is nu ook definitief voorbij. Hamstra maakte begin 2021 zijn entree in Amsterdam en werd na het vertrek van Marc Overmars medeverantwoordelijk voor het technisch management in de Johan Cruijff ArenA. Hij hoopte op een kans als technisch directeur, maar Ajax kiest een andere weg.

Op Twitter wordt er volop gereageerd op het nieuws over het vertrek van Hamstra. Ajax beleeft een zeer onrustig seizoen. Binnen de lijnen zijn de resultaten ondermaats, buiten het veld is de situatie niet veel beter. De Amsterdammers zoeken al geruime tijd naar een opvolger van Marc Overmars, die februari vorig jaar de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dichttrok. Dat het op bestuurlijk vlak een chaos is, neemt een deel van de Ajax-aanhang algemeen directeur Edwin van der Sar kwalijk. De boodschap aan zijn adres is dan ook duidelijk.