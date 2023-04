Ajax-huurling vol zelfvertrouwen over terugkeer: 'Klaar voor gevecht met Tadic en Bergwijn'

Ajax verhuurt linksbuiten Mohamed Daramy (21) dit seizoen aan FC Kopenhagen in zijn vaderland Denemarken. Als het aan de aanvaller ligt keert hij daarna terug naar Amsterdam, waar hij het gevecht met Dusan Tadic en Steven Bergwijn aan wil gaan voor een plaats in de voorhoede.

Dat zegt de vleugelspeler in een interview met het Deense bold.dk. Bij Kopenhagen maakt hij een aardig seizoen door, getuige zijn zes doelpunten en evenzoveel assists in achttien wedstrijden in de Deense Superligaen. De topclub zou dan ook openstaan voor een permanente overgang van Daramy, maar daar denkt hij zelf anders over. "Ze kunnen pushen wat ze willen", lacht hij in het vraaggesprek, "maar ik geniet van mijn tijd hier en daarna ga ik zoals gepland terug."

Toch lijkt een basisplaats in Amsterdam ver weg voor Daramy. Met Steven Bergwijn heeft hij een Nederlands international voor zich. Ook aanvoerder Dusan Tadic kan vanaf links uit de voeten. "Ik ga me concentreren op het veroveren van mijn plek, dan moet ik het gevecht met Tadic en Bergwijn weer aangaan", weet Daramy.

Daramy staat sinds de zomer van 2021 onder contract in Amsterdam. Ajax telde destijds 12 miljoen euro neer om hem over te nemen van FC Kopenhagen, de club die hem dit seizoen dus huurt. In zijn debuutseizoen kwam Daramy tot twaalf invalbeurten in de Eredivisie, waarin hij één keer scoorde. Vooral in de tweede seizoenshelft deed hij geregeld mee bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Na het huidige seizoen ligt Daramy nog drie seizoenen vast bij Ajax