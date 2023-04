Ajax-talenten krijgen pak slaag in Future Cup-finale tegen FC Nordsjaelland

Het is Ajax Onder-17 niet gelukt om de Future Cup te winnen. De Amsterdamse talenten kregen maandag in de finale een pak slaag van de leeftijdsgenoten van FC Nordsjaelland: 0-3.

De finale werd niet wat Ajax ervan had gehoopt. De gastheer kwam al in de vijfde minuut op achterstand door een doelpunt van Balder Magui. Prince Amoako en Oliver Bødker deden vervolgens ook een duit in het zakje, waardoor Nordsjaelland halverwege de wedstrijd al met 0-3 leidde. In de tweede helft werd er niet meer gescoord.

Ajax bereikte eerder op de dag de finale van het prestigieuze jeugdtoernooi door RSC Anderlecht met 2-0 te verslaan. De Amsterdammers hadden in de groepsfase zeven punten uit drie wedstrijden gehaald door te winnen van CF Pachucha (2-0) en Borussia Mönchengladbach (2-0) en gelijk te spelen tegen Juventus (0-0).