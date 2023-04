Arbitrage blundert bij AS Roma - Feyenoord; plan van Bijlow pakt verkeerd uit

Feyenoord kwam donderdagavond op onfortuinlijke wijze op achterstand tegen AS Roma. Een ingooi leidde via enkele omwegen tot een doelpunt van Leonardo Spinazzola, al had die ingooi niet gegeven mogen worden.

Nadat Quilindschy Hartman de bal terugkopte richting Justin Bijlow, probeerde de doelman van Feyenoord een corner af te wenden. Hij trapte de bal weg, al was die de achterlijn al ruimschoots gepasseerd. De arbitrage, onder leiding van Anthony Taylor, zag dat niet en kende een ingooi toe.

De inworp van Nicola Zalewski werd verlengd door Andrea Belotti, waarna Feyenoord de bal niet uit het strafschopgebied kreeg. De inzet van Spinazzola vloog uiteindelijk binnen. Feyenoord zal achteraf gewild hebben dat een corner was toegekend, al waren de Rotterdammers op het moment zelf blij met de ingooi als uitkomst.