'Arne Slot grijpt naast topbaan in de Premier League'

Feyenoord-trainer Arne Slot lijkt naast een topbaan in de Premier League te gaan grijpen. Volgens de Engelse krant The Guardian heeft Chelsea namelijk overwogen een poging te doen de Nederlander naar Stamford Bridge te halen, maar belandde Slot uiteindelijk niet op de shortlist van The Blues.

Afgelopen vrijdag kwam het nieuws naar buiten dat Julian Nagelsmann en Luis Enrique, die beiden gesprekken met de clubleiding hebben gevoerd, niet langer kandidaat zijn om het stokje na dit seizoen over te nemen van interim-manager Frank Lampard. Mauricio Pochettino zou nu de beste papieren hebben, terwijl ook Vincent Kompany nog in beeld is. 'Chelsea heeft ook Feyenoord-trainer Arne Slot overwogen', schrijft The Guardian zaterdag. Daarnaast maakte Sky Sports vrijdag ook gewag van een nog onbekende kandidaat.

Al gauw werd gespeculeerd dat daarmee Rúben Amorim (Sporting CP) bedoeld werd, aangezien hij vorige week een eerste verkennende gesprek met Chelsea-eigenaren Todd Boehly en Behdad Egbali zou hebben gevoerd. The Guardian meldt zaterdag in hetzelfde artikel waarin Slot genoemd wordt echter dat het om Celtic-trainer Ange Postecoglou gaat.

De Australiër is met Celtic op weg naar de tweede landstitel op rij, aangezien de club in de Scottish Premier League inmiddels twaalf punten losstaat van aartsrivaal Rangers FC. In Europa kende Celtic minder succes, in de Champions League eindigde de club als laatste in een groep met Real Madrid, Shakhtar Donetsk en RB Leipzig. Toch zou het elftal van Postecoglou indruk op de Chelsea-leiding hebben gemaakt met 'hun dappere speelstijl', aldus de krant.