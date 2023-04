Arne Slot verklapt wat hij als eerste deed toen hij het Stadio Olimpico betrad

Arne Slot heeft woensdag na aankomst in Rome eerst even een blik geworpen op het veld in het Stadio Olimpico. Eerder dit seizoen was de grasmat tijdens de wedstrijd tussen Lazio en Feyenoord namelijk niet in een al te beste staat. De succesvolle trainer was dit keer wel tevreden over het veld.

"Ik was vooral heel nieuwsgierig hoe het veld eruit zou zien", vertelde Slot, die eerder dit seizoen met 4-2 verloren bij Lazio, woensdagavond tijdens de persconferentie. "De vorige keer dat we hier speelden, was het veld heel slecht. Ik ben zo snel mogelijk naar het veld gewandeld om dat te beoordelen. Het is een geweldige grasmat, dus ik denk dat die in de loop van de tijd veranderd is. Het is een prachtig veld om op te gaan spelen."

Slot was het eerdere bezoekje aan Rome dus zeker niet vergeten. "In de kleedkamer schoten nog wel wat dingen door mijn hoofd van die 4-2 nederlaag. Er was ook nog een penalty-moment, daar zal ik jullie allemaal even aan herinneren", opperde de trainer over de een woordenwisseling tussen Santiago Giménez en Orkun Kökçü. Eerstgenoemde schoot de betreffende strafschop uiteindelijk tegen de touwen. "Het was wel een wedstrijd waar het een en ander in gebeurd is."

Feyenoord trapt donderdagavond om 21.00 uur af in het Stadio Olimpico, waar ruim 70.000 fans van de thuisploeg aanwezig zullen zijn. De Rotterdammers beginnen zoals bekend wel met een kleine voorsprong aan de return. De heenwedstrijd werd door een fraaie volley van Mats Wieffer met 1-0 gewonnen. Mocht Feyenoord donderdag doorgaan ten koste van Roma, dan wacht in de halve finale een dubbele ontmoeting met Bayer Leverkusen of Union Sint-Gillis.