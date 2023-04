Arsenal schrikt niet van Manchester City en blijft op titelkoers in Engeland

Arsenal heeft zaterdagmiddag geen steek laten vallen in de strijd om het kampioenschap in de Premier League. De ploeg van manager Mikel Arteta had in het eigen Emirates Stadium weinig problemen met laagvlieger Leeds United. De koploper stapte uiteindelijk met een 4-1 overwinning van het veld.

Bij de bezoekers hadden Pascal Struijk en Crysencio Summerville een basisplaats, terwijl ook ex-Eredivisionisten Luis Sinisterra en Ramus Kristensen aan de aftrap verschenen. Zij wisten echter weinig potten te breken tegen Arsenal, dat via Gabriel Jesus de eerste kans kreeg. Aan de overkant moest Aaron Ramsdale ingrijpen toe Summerville zijn doel onder vuur nam. Tien minuten voor de rust braken the Gunners zelf wel de ban.

Na een overtreding van Luke Ayling ging de bal op de stip en schoot Jesus de gastheer op voorsprong. Daarmee was de ruststand meteen bereikt en na de thee sloeg Arsenal direct weer toe. Een afgemeten voorzet van Gabriel Martinelli werd door verdediger Ben White in het doel geschoten. Daarmee was het verzet van Leeds gebroken en kon Arsenal snel uitlopen naar een grote voorsprong. Jesus maakte zijn tweede van de middag: 3-0.

Martinelli was vervolgens bijna verantwoordelijk voor de vierde treffer, maar zijn kopbal werd gepakt door doelman Illan Meslier. Brenden Aaronson had nog de kans om iets terug te doen namens Leeds. Zijn inzet werd gekeerd door Ramsdale. De goalie van Arsenal hield zijn doel niet schoon, want Kristensen redde de eer voor Leeds. Het slotakkoord was voor Granit Xhaka, die in de slotfase de 4-1 voor zijn rekening nam.

Overige uitslagen

Manchester City - Liverpool 4-1

AFC Bournemouth - Fulham 2-1

Brighton & Hove Albion - Brentford 3-3

Crystal Palace - Leicester City 2-1

Nottingham Forest - Wolverhampton Wanderers 1-1