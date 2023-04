AS Roma melkt zege op Feyenoord uit: 'Een compliment voor Rotterdammers'

AS Roma pakt uit met de overwinning op Feyenoord in de Europa League. Het mediateam van de Serie A-club heeft een video geproduceerd waarin het tweeluik wordt belicht: de prestatie wordt neergezet als heroïsch, temeer omdat al 'vanaf de eerste minuut in Rotterdam' duidelijk werd dat 'het niet zou meezitten voor Roma'. Volgens Willem Haak, volger van het Italiaanse voetbal, mag de video gerust worden gezien als een compliment voor Feyenoord.

Roma melkt het uitschakelen van Feyenoord in de kwartfinales van de Europa League mooi uit. Lijkt me een compliment voor de Rotterdammers.



