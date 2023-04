Atlético Madrid toont veerkracht en hijgt Real Madrid nu in de nek

Atlético Madrid is woensdagavond drie punten ingelopen op Real Madrid. De ploeg van trainer Diego Simeone profiteerde optimaal van de uitglijder van de stadgenoot door Real Mallorca met 3-1 opzij te zetten.

Memphis Depay kwam niet in actie in het Wanda Metropolitano. De Nederlandse aanvaller raakte vorige maand in het EK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal tegen Gibraltar (3-0) en is sindsdien niet meer in actie gekomen.

Zonder Memphis was Atlético Madrid heer en meester tegen Real Mallorca. Toch kwamen de bezoekers in de twintigste minuut op voorsprong. Matija Nastasic stond bij een hoekschop op de goede plek en kopte raak. De schade werd in de blessuretijd van de eerste helft gerepareerd door Rodrigo De Paul, die vanaf een meter of acht hard raak schoot.

Atlético Madrid trok de wedstrijd in de tweede helft naar zich toe. Álvaro Morata tekende vrijwel meteen na rust voor de 2-1 door van relatief grote afstand raak te koppen, waarna Yannick Carrasco een kwartier voor tijd het duel besliste door de keeper te omspelen en de bal in het lege doel te schieten.

Omdat Real Madrid dinsdagavond een pijnlijke 4-2 nederlaag bij Girona leed en Atlético Madrid geen fout heeft gemaakt tegen Real Mallorca, is de strijd om de tweede plek in Spanje weer een stukje spannender geworden. Het verschil tussen de stadgenoten is nu, met nog zeven wedstrijden te gaan, twee punten.