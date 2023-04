AZ-dissonanten aangewezen na Europese deceptie: 'Die bakten er weer niks van'

AZ moet aanstaande donderdag aan de bak om alsnog de halve finales van de Conference League te halen. De ploeg van trainer Pascal Jansen verloor de heenwedstrijd met 2-0 op bezoek bij Anderlecht. Valentijn Driessen en Mike Verweij zagen AZ dramatisch voor de dag komen in Brussel.

"Dan moeten ze niet zo kinderlijk verdedigen als daar", antwoordde Driessen in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf op de vraag of AZ de achterstand nog weg kan poetsen. "Beukema en Hatzidiakos bakten er weer helemaal niks van. Iedere aanval van Anderlecht was bijna gevaarlijk. En als je dan ziet hoe weinig effectief ze bij AZ voorin zijn, doet dat het ergste vrezen voor de return. Dit is nog Conference League-niveau. Dat is nog lager dan de Europa League. Als je dan Manchester City tegen Bayern München ziet, geweldig om te kijken."

Verweij sloot zich aan bij de woorden van zijn collega over het feit dat AZ een zeer matige wedstrijd op de mat legde in het Lotto Park. "AZ had gewoon 1-1 moeten maken, maar ze speelden de eerste helft echt dramatisch. Het was gigantisch slecht. Ik vind het heel triest om te zien dat het allemaal een beetje minder lijkt te worden. Ze hebben tot dusver best een goed seizoen gehad. Maar de energie lijkt een beetje uit het elftal. Ze hebben geluk dat uitdoelpunten niet meer dubbel tellen. Ze kunnen het thuis nog wel goedmaken."

AZ wil naar de Champions League

Terwijl AZ het in de Conference League dus lastig had tegen Anderlecht, gaan de pijlen in de Eredivisie weer op de Champions League. De manschappen van Jansen willen graag tweede worden in de competitie, aangezien dat rechtgeeft op deelname aan de voorronde van de Champions League. AZ heeft momenteel vijf punten minder dan Ajax en PSV. Dat betekent dat er geen puntenverlies geleden meer kan worden. Aanstaande zondag staat de verre uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard op de planning. AZ komt Ajax en PSV daarna beiden nog tegen.