AZ haalt talenten uit voortuin van Ajax: 'Of ze daar jaloers op ons zijn?'

Het succes van de jeugdopleiding van AZ is mede te danken aan de verhuizing naar het hypermoderne AFAS Trainingscomplex in Wijdewormer, zo denkt technisch directeur Max Huiberts. Een van de voordelen van die verhuizing is dat het makkelijker werd om jonge spelers uit (de omgeving van) Amsterdam te strikken.

AZ plukt de talenten al jaren weg uit de voortuin van Ajax. "Zeventig procent van onze spelers komt uit de omgeving van Amsterdam", vertelt Huiberts aan de NOS. "In het verleden moesten de spelers een half uur, drie kwartier in een busje zitten. Dat is nu flink minder geworden, jongens wonen in de omgeving van ons trainingscomplex. Daardoor heb je extra tijd om meer te trainen en aandacht te geven aan je spelers. Dat is een voordeel."

Van de succesploeg die maandag de Youth League won zijn vier van de sterkhouders uit of rond Amsterdam afkomstig. Aanvoerder Wouter Goes werd geboren in de hoofdstad en speelde vier jaar in de jeugd van Ajax; ook Ernest Poku, die tweemaal scoorde in de finale, zag het levenslicht in Amsterdam. Doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro (belangrijk in de penaltyserie) en Jayden Addai (maker van de 1-0) komen uit Purmerend.

"Spelers maakten vroeger ook nog weleens de keuze voor een andere club, omdat AZ toch een behoorlijk endje weg was. We zijn dichter bij onze kinderen gaan wonen en dat gaf een boost", aldus Huiberts, die ook de vraag krijgt of Ajax jaloers zou zijn op AZ. "Ik vind het lastig om daar iets over te zeggen, omdat ik niet op de hoogte ben van het programma dat ze daar draaien. Ik weet wel dat daar ook goede spelers spelen en goede mensen rondlopen."