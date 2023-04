AZ heeft plek drie kort voor kraker weer in het vizier na overwinning op RKC

AZ heeft zondagavond drie belangrijke punten gepakt in de strijd om de derde plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Pascal Jansen won in eigen stadion met 3-0 van RKC Waalwijk en nadert Ajax tot op twee punten. De Amsterdammers en de Alkmaarders treffen elkaar over twee weken in de Johan Cruijff ArenA.

Jansen en collega Joseph Oosting kregen voorafgaand aan de wedstrijd slecht nieuws over sterkhouders. Zo was Jesper Karlsson nog altijd afwezig bij AZ, dat het ook moest stellen zonder topschutter Vangelis Pavlidis. Daar stond de afwezigheid van RKC-doelman Etienne Vaessen tegenover. Hij raakte afgelopen woensdag op bezoek bij Go Ahead Eagles geblesseerd en werd in Alkmaar vervangen door Joel Pereira, die in het verleden jarenlang onder contract stond bij Manchester United.

De doelman zou in de eerste helft een hoofdrol vertolken namens RKC, dat zelf de eerste tik leek uit te delen. Pelle Clement ging er snel vandoor en gunde Michiel Kramer een niet te missen kans op de 0-1. De vlag voor buitenspel ging echter omhoog en ook de VAR kwam na het bestuderen van de beelden tot die conclusie. Daarmee was het direct gedaan met de aanvallende intenties van de gasten uit Waalwijk. De ploeg van trainer Joseph Oosting moest zich beperken tot verdedigen.

Dat ging echter al snel mis toen Sven Mijnans na een fraaie pass van Yukinari Sugawara de 1-0 achter Pereira knikte. Het was aan de goalie uit Portugal te danken dat RKC halverwege de wedstrijd nog in leven was. Hij redde uitstekend op pogingen van Sugawara, Jens Odgaard en Myron van Brederode. Aan de overkant kreeg AZ vervolgens bijna het deksel op de neus. Mathew Ryan was echter scherp toen Mats Seuntjens ineens voor zijn neus verscheen en redde uitstekend.

De tweede helft begon met een opvallende wissel. Mexx Meerdink, die in de eerste helft binnen de lijnen was gekomen voor de geblesseerde Odgaard, werd zelf vervangen door Djordje Mihailovic. De invaller kreeg direct een goede kans, maar stuitte op Pereira. De doelman liet zich dus uitstekend zien, al had hij geen antwoord op een knal van Mayckel Lahdo. De 20-jarige Zweed kreeg veel ruimte om uit te halen en knalde de bal via de onderkant van de lat in het doel: 2-0.

Daarna gooide RKC de handdoek en kon AZ rustig verder weglopen bij de tamme Waalwijkers. De ploeg van Oosting kreeg de bal niet goed weg en Reijnders kon Van Brederode in staat stellen om er ook nog 3-0 van te maken. De wedstrijd bloedde vervolgens wat dood, maar dat leken beide ploegen niet zo erg te vinden. Yassin Oukili probeerde nog tevergeefs de eer van RKC te redden en Mats Seuntjens was met een fraaie knal ook nog behoorlijk dichtbij. Dat bleek het laatste doelgevaar van de avond.

Man of the Match: Sven Mijnans