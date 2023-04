AZ komt in bewogen avond niet voorbij stug Heerenveen

AZ Alkmaar heeft in de zevenentwintigste speelronde averij opgelopen in de strijd om de bovenste plekken. De ploeg van Pascal Jansen keek lange tijd tegen een achterstand aan tegen sc Heerenveen. Pas in de slotfase kwam een overwinning nog dichtbij nadat de Alkmaarders op een merkwaardige manier op gelijke hoogte kwamen. Het eindigde uiteindelijk in 1-1.

AZ staat vierde in de Eredivisie en lijkt afgehaakt te zijn in de strijd om de titel. De ploeg van Pascal Jansen staat acht punten achter op koploper Feyenoord, maar doet nog wel volop mee om plek twee. Tegenstander sc Heerenveen bezet de achtste plaats in de Eredivisie en strijdt voor een plekje in de play-offs voor Europees voetbal. De Friezen begonnen voortvarend aan het duel en kwamen al na vijf minuten op voorsprong. Sydney van Hooijdonk kwam goed voor zijn directe tegenstander en tikte de bal langs AZ-doelman Matthew Ryan. Het was voor Van Hooijdonk de vierde wedstrijd oprij waarin hij trefzeker was.

Zo begonnen de spelers van Heerenveen dus uitstekend aan het duel. Hoe anders gold dat voor de meegereisde supporters uit Friesland. Vlak na de goal misdroegen enkele supporters zich door vuurwerk op het veld te gooien. Scheidstrechter Jochem Kamphuis werd genoodzaakt om het duel tijdelijk stil te leggen en stuurde beide ploegen naar binnen. Het vuurwerk-incident had mogelijk te maken met de aanvangstijd van de wedstrijd. In het uitvak hingen spandoeken met de tekst Anti 16.30.

AZ - sc Heerenveen is na 10 minuten stilgelegd vanwege vuurwerk op het veld…#AZHEE pic.twitter.com/A2IC8gn2ZQ — ESPN NL (@ESPNnl) April 1, 2023

Na een afkoelingsperiode van ongeveer tien minuten werd de wedstrijd hervat en was AZ het dichts bij de gelijkmaker. De grootste kans kwam op naam van Sam Beukema. De verdediger, die zijn rentree maakte in de basiself, kopte een corner op de paal. Heerenveen-doelman Xavier Mous was in de eerste helft ook een aantal keer een goede sta-in-de-weg voor AZ.

Diezelfde Mous zag er wat minder gelukkig uit toen hij vlak na rust een strafschop veroorzaakte. De vervanger van de nog altijd geblesseerde Andries Noppert werkte Sven Mijnans onhandig naar de grond en Kamphuis wees terecht naar de stip. De doelman maakte zijn fout meer dan goed door de goed ingeschoten penalty van Jesper Karlsson te keren. Zodoende bleef Heerenveen aan de leiding, en kwam het via Van Hooijdonk bijna op 0-2. Beukema wist voor AZ redding te brengen op de doellijn.

Kolderieke goal

Die redding van Beukema kon wel eens cruciaal zijn voor AZ, want de ploeg van Pascal Jansen kwam na vijfenzeventig minuten dankzij een kolderieke situatie op gelijke hoogte. Er ontstond een scrimmige voor het Heerenveen-doel nadat Mous redding bracht op een inzet van Michael Lahdo. Via de kluts leek Milan van Ewijk het gevaar te redden door de bal via de lat in de handen van Mous te schieten. Echter zag de VAR dat de bal over de lijn was en kende het doelpunt toe aan de Alkmaarders. AZ ging in de slotfase op jacht naar meer, maar een tweede treffer kwam er niet en zodoende lopen de Alkmaarders averij op in de strijd om de bovenste plekken.