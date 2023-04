AZ-tegenstander West Ham onderuit in doelpuntrijke Londense derby

West Ham United, de tegenstander van AZ in de halve finale van de Conference League, is zaterdagmiddag opnieuw tegen een nederlaag aangelopen in de Premier League. Op Selhurst Park was Crystal Palace in een doelpuntrijke Londense derby met 4-3 te sterk voor de ploeg van trainer David Moyes.

The Hammers zijn bezig aan een wisselvallig seizoen in Engeland en begonnen als nummer vijftien van de ranglijst aan het Londense onderonsje met Crystal Palace. De stadgenoot, onder leiding van Roy Hodgson (75) die de eerder dit seizoen ontslagen Patrick Vieira opvolgde, speelde zich eerder al zo goed als veilig en begon als dertiende aan het onderlinge treffen.

West Ham kwam al vroeg op voorsprong via de Tsjech Tomás Soucek. Via Jordan Ayew en Wilfried Zaha stelde Palace echter al vroeg orde op zaken. Nog voor rust liep de thuisploeg via Jeffrey Schlupp zelfs uit naar een 3-1 voorsprong, maar Michail Antonio zorgde er op aangeven van Soucek voor dat de marge bij de thee terug was gebracht tot één treffer.

Na rust moest West Ham komen, maar de Marokkaanse verdediger Nayef Aguerd beging na een uur spelen een overtreding op Eberechi Eze in zijn eigen zestien, waardoor Palace de voorsprong via diezelfde Eze vanaf de penaltystip uitbouwde naar 4-2. Tien minuten later maakte Aguerd zijn eerdere fout nog wel goed door uit een hoekschop de 4-3 binnen te koppen, maar een gelijkmaker bleef vervolgens uit.

Door de zege klimt Crystal Palace over Chelsea heen naar de elfde plek op de ranglijst. West Ham blijft steken op de vijftiende plaats, maar heeft nog wel een voorsprong van vier punten op de nummers zestien en zeventien - respectievelijk Leeds United en Nottingham Forest. West Ham gaat twee pittige duels tegemoet voordat op donderdag 11 mei de thuiswedstrijd tegen AZ wordt gespeeld. Komende woensdag wacht een uitduel met koploper Manchester City, waarna de club zondag in eigen huis het Manchester United van Erik ten Hag ontvangt.