'Barcelona en Real Madrid strijden om transfervrije Liverpool-reserve'

FC Barcelona en Real Madrid hebben in de personen van Robert Lewandowski (34) en Karim Benzema (35) allebei de beschikking over een topspits op leeftijd. In de zoektocht naar een stand-in zijn beide Spaanse topclubs naar verluidt uitgekomen in Liverpool, waar Roberto Firmino (31) over een aflopend contract beschikt.

Dat schrijft de Spaanse krant El Mundo Deportivo vrijdag. De Braziliaan Firmino is bezig aan zijn achtste seizoen bij The Reds, die in de zomer van 2015 een bedrag van 41 miljoen euro overmaakten aan het Duitse 1899 Hoffenheim om hem in te lijven. Namens de Engelse topclub was Firmino inmiddels goed voor 109 doelpunten in 360 duels. Dit seizoen is hij echter door blessures en de komst van onder meer Cody Gakpo, Darwin Nuñez en eerder Luís Diaz en Diogo Jota niet langer zeker van een basisplaats aan de Merseyside.

Artikel gaat verder onder video

Firmino besloot dan ook al eerder zijn aflopende contract bij Liverpool niet te gaan verlengen. Met zijn leeftijd van 31 jaar, zijn status als bewezen goalgetter en 55-voudig Brazilaans international, past hij prima in het profiel van Barça en Real. Beide clubs zoeken een gelouterde stand-in voor hun topschutters, die naar verwachting vaker een wedstrijd zullen moeten laten schieten nu de jaren ook voor hen zo langzaamaan beginnen te tellen.

Zijn transfervrije status maakt Firmino bovendien extra interessant voor Barcelona, dat door de financiële problemen niet bij machte lijkt om een flinke transfersom op te hoesten. Mocht Firmino niet haalbaar blijken, dan zou de club volgens de krant doorschakelen naar oude bekende Pierre-Emerick Aubameyang, die bij Chelsea op een zijspoor is geraakt. Voor de rivaal uit Madrid is het neerleggen van een transfersom wél een mogelijkheid, maar aangezien de club met de jonge Braziliaan Endrick (16) al een opvolger voor de lange termijn voor Benzema in huis denkt te hebben, is Firmino een prima tussenoptie voor De Koninklijke.