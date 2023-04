Barcelona schreeuwt om doelpunten en denkt aan De Jong: 'Waar was je nou, Luuk?'

FC Barcelona staat een straatlengte voor op Real Madrid en stevent af op de 27ste landstitel uit de clubhistorie. Toch lijkt er de afgelopen weken wat zand in de motor te zijn gekomen. Na de 0-4 nederlaag in de halve finale van de Copa del Rey tegen Real Madrid, speelden de Catalanen twee keer doelpuntloos gelijk tegen Girona en Getafe. De Barcelona-fans schreeuwen om doelpunten, en denken daarbij aan één man: Luuk de Jong.

Diezelfde De Jong vertelt in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad dat hij nog regelmatig berichtjes ontvangt vanuit Barcelona. “De afgelopen twee weken nog. Toen speelde Barcelona 0-0, komt er een stroom van berichtjes: Waar was je nou Luuk? We hadden je nodig om te winnen”, vertelt de PSV-spits. De Barça-fans zijn de 32-jarige aanvaller absoluut nog niet vergeten.

Artikel gaat verder onder video

De Jong geniet van de lof die hij krijgt van zijn oude club. “Toch leuk voor een spits van wie ze in het begin dachten: wat moeten we daarmee?!”, stelt hij aan het AD. “In Spanje heb ik mijn droom geleefd. Van een andere cultuur geproefd. Zowel in het veld als daarbuiten”, gaat De Jong verder. De Nederlander was in 22 optredens zeven keer trefzeker voor Barcelona.

‘Dát kan gewoon niet’

De kans is gigantisch groot dat PSV en Ajax morgen uitmaken wie er tweede gaat worden in de Eredivisie. Beide ploegen ontvangen elkaar in een directe strijd om het felbegeerde Champions League-ticket. De Jong keerde in de zomer terug bij de Eindhovenaren en baalt dat zijn ploeg zo vroeg afhaakte voor de titel. “Bij PSV begin je elk seizoen met het doel om kampioen te worden. Het kan zijn dat je het niet haalt, maar acht punten achter Feyenoord na 29 wedstrijden…. Dát kan gewoon niet. Punt”, is de aanvoerder kritisch.