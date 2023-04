Bart Verbruggen irriteert AZ na benutte penalty van Vangelis Pavlidis

AZ is vroeg op voorsprong gekomen in de returnwedstrijd tegen Anderlecht in de Europa League. Vangelis Pavlidis schoot een strafschop raak via de binnenkant van de paal, na een vermeende overtreding van Michael Murillo op Milos Kerkez.

Nadat Pavlidis de penalty raak schoot, wilde Bart Verbruggen voorkomen dat AZ snel de wedstrijd weer zou hervatten. Hij pakte de bal op in het strafschopgebied en schermde die af van Kerkez en Pavlidis, tot ergernis van de twee AZ'ers.

Het duurde desondanks niet lang voordat AZ ook de 2-0 maakte. Het was opnieuw Pavlidis die scoorde; ditmaal stond hij aan het eindpunt van een snelle aanval. Vorige week verloor AZ nog met 2-0 in Brussel.

