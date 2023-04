Bayern München grijpt hard in en schorst Sadio Mané

Bayern München heeft Sadio Mané geschorst, zo maakt de Duitse topclub donderdagmiddag bekend. De Senegalese aanvaller zou Leroy Sané na afloop van de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City (3-0 verlies) in het gezicht hebben geslagen.

Mané en Sané kregen het dinsdagavond gedurende de wedstrijd met elkaar aan de stok. Dat gebeurde in de 83ste minuut, toen een miscommunicatie tussen de aanvallers ontstond. Mané maakte een loopactie in de diepte, terwijl Sané zijn teamgenoot in de voeten wilde aanspelen. Mané zou vervolgens niet gediend zijn geweest van de manier waarop hij door Sané werd toegesproken.

Artikel gaat verder onder video

De ruzie zette zich voort in de kleedkamer, waar Mané zou hebben uitgehaald naar Sané. Volgens Duitse berichtgeving moesten de aanvallers door teamgenoten uit elkaar worden gehouden. Mané zou donderdagochtend zijn excuses hebben aangeboden en hebben toegegeven dat hij een fout heeft gemaakt.

Voor Bayern München was de kous daarmee nog niet af. De club maakt via de officiële kanalen bekend dat Mané komend weekend tegen 1899 Hoffenheim buiten de wedstrijdselectie wordt gehouden. Bovendien moet hij een boete betalen.