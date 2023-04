'Bescheiden' Mourinho op zijn hoede voor Feyenoord: 'Heb hier al een keer verloren'

AS Roma is aangekomen in Rotterdam, waar de Italianen donderdag Feyenoord treffen in de kwartfinale van de Europa League. Roma-trainer José Mourinho gaf een dag voor het duel een persconferentie, waarop hij zich lovend uitliet over de koploper van de Eredivisie.

'Roma heeft een bescheiden coach', sprak de Portugees het verzamelde journaille toe. 'We weten dat ze een uitstekend team zijn. Ze kunnen direct spelen, met snelle en agressieve spelers', analyseerde hij de kracht van de Rotterdammers, die hij zeker niet onderschat. 'Ze zijn gewoon sterk en zullen over twee of drie weken landskampioen worden. Ik heb hier bovendien al een keer verloren', aldus Mourinho.

Artikel gaat verder onder video

Met die laatste opmerking refereert Mourinho aan zijn vorige bezoek aan Rotterdam. In het seizoen 2016-2017, toen nog als manager van Manchester United, ging hij in de groepsfase van de Europa League onderuit in De Kuip. Door een doelpunt van Tonny Vilhena zegevierde Feyenoord destijds met 1-0. Het heenduel in Manchester was daarvoor al met 4-0 verloren gegaan voor de ploeg van toenmalig trainer Giovanni van Bronckhorst. Vorig seizoen trof Mourinho Feyenoord in Tirana voor de derde keer, nu in de finale van de Conference League. Toch wilde hij daar niet te lang meer bij stilstaan. "Daar denk ik alleen nog aan als ik de beker op Trigoria (trainingscomplex van de club, red.) zie staan."

Hoewel Mourinho zijn ploeg zeker niet kansloos acht, schaart hij zijn elftal niet tot de favorieten voor de eindzege in de Europa League, of zelfs het bereiken van de halve finale. "Zij zijn de sterkste ploeg van Nederland, wij zijn niét de sterkste in Italië of in de Europa League, maar we kunnen winnen", vond Mourinho. "We spelen met wat we hebben, ook al wordt het morgen niet makkelijk."