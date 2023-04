Bizar gedrag van Casemiro tijdens penaltyserie; verschillende theorieën gaan rond

We zagen Wout Weghorst al apart gedrag vertonen tijdens de penaltyreeks in de halve finale van de FA Cup, maar Casemiro kan er ook wat van. De ervaren middenvelder danste op de middenlijn, terwijl de andere spelers samen naar de penalty's keken bij Brighton & Hove Albion - Manchester United. Werd de spanning hem te veel, adviseerde hij David de Gea om te dansen in het doel, wilde hij Brighton afleiden of probeerde hij het publiek op te peppen?

He was charging the crowd. He onows very well eith tens atmosphere the game was ours and it became. Sp that's leadership and experience. — 𝐎𝐂𝐇𝐎𝐎 (@ochookenneth) April 23, 2023

A tactic called freak out the goal keeper. — LS Andre (@GreatLigo) April 24, 2023

He’s telling De Gea not to be a statue stood on the line, move about wave your arms out them off. — Riz! (@R12wan) April 23, 2023