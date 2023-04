Weghorst verklapt wat hij zei tijdens 'psychologische oorlogsvoering' tegen March

Wout Weghorst deed tijdens de penaltyserie bij Brighton & Hove Albion - Manchester United aan 'psychologische oorlogsvoering'. Nadat hij zelf een strafschop had benut, probeerde hij Solly March uit zijn concentratie te brengen. Vervolgens miste de aanvaller van Brighton ook daadwerkelijk zijn strafschop: hij schoot hoog over.

Weghorst leek de bal een kus te geven en 'm aanvankelijk niet te willen afstaan aan March. "Mijn lippen waren dicht bij de bal en ik zei: schiet niet links, schiet niet links", wordt de spits van Manchester United geciteerd door het Algemeen Dagblad. "Misschien hielp het mee. Ik moest het in elk geval proberen."

Zelf nam Weghorst de zesde penalty van Manchester United. Hij bleef koel, maar een misser was fataal geweest. "Ik was wel even nerveus, toen ik naar de stip liep. Daarna niet meer." Manchester United bereikte de finale van de FA Cup, waarin Manchester City de tegenstander is. Dat is de eerste bekerfinale ooit tussen de twee clubs uit Manchester.