Bizarre verschillen: Dit verdienden de Nederlandse clubs vorig seizoen in Europa

Feyenoord bereikte vorig seizoen de finale van de Europa League, terwijl Ajax in de Champions League strandde in de achtste finale. Toch verdienden de Amsterdammers ruim 4,5 keer méér dan de Rotterdamse rivaal aan hun Europese avontuur. Dat blijkt uit de financiële cijfers die de UEFA heeft gepubliceerd over het seizoen 2021/22.

Ajax

Voetbal International dook in de papieren en stelde vast dat verreweg het meeste prijzengeld vorig seizoen naar Amsterdam ging. Ajax kende in het miljoenenbal een foutloze groepsfase: alle zes de duels met Borussia Dortmund, Sporting CP en Besiktas werden in winst omgezet. Daarmee plaatste de ploeg van toenmalig trainer Erik ten Hag zich overtuigend voor de laatste zestien. Daarin bleek Benfica over twee duels echter te sterk; na een 2-2 gelijkspel in Lissabon maakten de Portugezen het in Amsterdam af met een 0-1 zege. Ondanks de uitschakeling in maart mocht Ajax toch een bedrag van 65,482 miljoen euro bijschrijven op de rekening.



Feyenoord

Daarmee verdiende de club zoals gezegd ruim 4,5 keer méér dan Feyenoord, dat in de allereerste editie van de Conference League tot de finale in Tirana reikte. De ploeg van Arne Slot rekende in de poule onder meer af met Union Berlin, waarna het in de knock-outfase beter bleek dan Partizan Belgrado, Slavia Praag en Olympique Marseille. In de eindstrijd was het AS Roma van José Mourinho nipt te sterk. De Rotterdammers verdienden met hun fraaie campagne een bedrag van 14,262 miljoen euro. Dat is zelfs minder dan PSV in de Europa League en later diezelfde Conference League bij elkaar speelde.

PSV

De Eindhovenaren sneuvelden in de kwalificatie voor de Champions League tegen Benfica, waardoor de club instroomde in de groepsfase van de Europa League. Daarin werd PSV derde in een poule met Real Sociedad, Sturm Graz en AS Monaco. Die positie was goed voor een vervolg in de Conference League, waarin PSV achtereenvolgens Maccabi Tel Aviv en FC Kopenhagen wist uit te schakelen voordat de club in de kwartfinale strandde tegen Leicester City. Daarmee verdiende PSV bijna vijf miljoen euro méér dan Feyenoord: de penningmeester mocht zich verheugen op een bedrag van 19,029 miljoen euro.

AZ en Vitesse

AZ reikte in de Conference League tot de laatste zestien, waarin de Alkmaarders hun meerdere moesten erkennen in het Noorse Bodo/Glimt. Daarmee verdiende AZ 8,225 miljoen euro. Dat is bijna twee miljoen euro méér dan Vitesse, dat verrassend de zware groep met Tottenham Hotspur, Stade Rennais en NS Mura overleefde en daarna in de tussenronde afrekende met Rapid Wien. In de achtste finale sneuvelden de Arnhemmers tegen latere winnaar Roma. Het Europese avontuur leverde de club daardoor 6,852 miljoen euro op.