Bloedige vechtpartij: ultra's gaan met elkaar op de vuist en belanden in ziekenhuis

Vijf ultra's van Genoa zijn opgenomen in het ziekenhuis na een onderlinge vechtpartij. Op het Piazza Galileo Ferraris, vlak naast het stadion van Genoa, gingen de ultra's zaterdag met elkaar op de vuist na de wedstrijd tegen Perugia (2-0 zege) in de Serie B. Op sociale media gaan beelden rond van de bloedige vechtpartij .

De groepen die betrokken waren bij het gevecht heten 5R, Carruggi en Nucleo. Naar verluidt namen de eerste twee groepen het op tegen de laatstgenoemde groep. De reden voor de ruzie is onduidelijk, al wordt in de Italiaanse pers gespeculeerd over een machtsstrijd.

Carruggi is politiek links georiënteerd en Nucleo staat bekend als rechts, maar er is geen bewijs dat er politieke motieven zijn. Verder wordt gemeld dat enkele Olympique Marseille-supporters betrokken zouden zijn geweest, al is niet duidelijk waarom.

Eerder deze week werd bekend dat vijftien ultra's van Genoa zijn aangeklaagd voor afpersing van de club tussen 2010 en 2017. Ze zouden directeur Alessandro Zarbano voor 327.000 euro hebben afgeperst. Het is niet duidelijk of de vechtpartij daar verband mee houdt.