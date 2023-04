Bogarde wil niet gebeld worden door Van der Sar: 'Wat is dat voor mafkees, joh?'

Veel supporters van Ajax zien Winston Bogarde graag terugkeren, maar dat zal niet gebeuren zolang Edwin van der Sar algemeen directeur is. Bogarde was bij Ajax de assistent van Erik ten Hag, maar na de komst van Alfred Schreuder was er geen plek meer voor hem.

Bogarde stoorde zich aan de gebrekkige communicatie vanuit Ajax rondom zijn vertrek, vertelt hij aan Rondo. "Ik heb een mededeling gekregen, dat er geen plek was voor mij. Dat was het. Ik ben uit het niets bij het grofvuil gezet. Dat steekt mij wel erg." Een terugkeer ziet hij voorlopig niet zitten. "Ajax is een geweldige club, maar zolang Van der Sar daar is, hoeft Ajax mij niet te bellen. Dat is duidelijk."

Ruud Gullit vindt het verhaal van Bogarde betreurenswaardig. "Ik vind het gewoon erg, als ik zie wat jij daar voor goed werk heb verricht. Hoe kan dat nou?" Bogarde vertelt dat Edwin van der Sar hem niet stimuleerde om te groeien binnen Ajax: "Ik heb mezelf laten zien, ik heb zeven jaar geleden de kans gekregen van Wim Jonk in de jeugd als verdedigingstrainer en daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor."

"Na mijn tweede seizoen had ik een gesprek met Van der Sar, want die deed de contracten in de jeugdopleiding. Het gesprek ging erover wat er zou gaan gebeuren. Ik vroeg of er doorgroeimogelijkheden waren voor mij. Het leek alsof ik een oneerbare vraag stelde. 'Nee, er zijn geen doorgroeimogelijkheden voor jou, je blijft in de jeugd', zei hij. Hij stond op en liep gewoon de kamer uit. Ik zat daar met Sigi (Lens, zaakwaarnemer, red.) met het idee: wat is dat voor mafkees, joh?"

Bogarde denkt dat het sportieve verval van Ajax komt door beslissingen van de clubleiding. "Er zijn veel fouten gemaakt en daar is de leiding verantwoordelijk voor. Die heeft veel verkeerde beslissingen genomen. Dat zie je doorsijpelen binnen de club, naar het elftal." Wat als Marc Overmars er nog had gezeten? "Dan was ik zeker niet weggegaan."