Bom barst in Frankrijk na racisme-beschuldigingen Galtier, supporters eisen ontslag

Christophe Galtier ligt onder vuur bij Paris Saint-Germain en er lijkt een nieuwe bom te zijn gebarsten. De positie van de oefenmeester kwam door tegenvallende resultaten de laatste weken al ter sprake, maar zal nu alleen nog maar meer onder druk komen te staan. RMC Sport meldt dat de Fransman schuldig is aan racisme in zijn tijd bij OGC Nice.

RMC Sport bezit over een e-mail van toenmalig technisch directeur Laurent Fournier. Hij schreef in een brief aan Dave Brailsford, directeur voetbalzaken van Nice-eigenaar INÉOS, dat Galtier een aantal wensen had over zijn selectie. Zo wilde hij naar verluidt ‘niet zoveel zwarten en moslims in het team’ hebben. “Hij zei tegen me dat hij de avond ervoor naar een restaurant was geweest en dat daar iedereen over hem heenviel om te zeggen dat Nice een team vol zwarte spelers had.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens Galtier konden de inwoners van Nice zich daardoor niet identificeren met het elftal. Het is niet voor het eerst dat de PSG-trainer te maken krijgt met schokkende uitspraken van Fournier. “Het is algemeen bekend dat mijn verstandhouding met Christophe vrij chaotisch was. Als ik zou zeggen wat de echte reden is, komt hij nooit meer een kleedkamer binnen”, sprak Fournier al eerder tegen RMC Sport.

Onderzoek gestart

RMC Sport onthulde de schokkende informatie in het programma After Foot. Dit zorgt voor een hoop commotie in Frankrijk. Hoewel PSG nog geen reactie heeft gegeven, zou voorzitter Nasser Al-Khelaïfi wel al een intern onderzoek zijn gestart. Mochten de beschuldigingen daadwerkelijk kloppen, is de kans heel groot dat Galtier ontslagen wordt. De fanatieke supporters van PSG hebben, als de informatie blijkt te kloppen, al geëist dat de oefenmeester de laan uit moet worden gestuurd.