Borst richt zich tot Feyenoord-supporters na beledigingen: 'Ze gaan digitaal helemaal los'

Hugo Borst heeft de voorbije weken meerdere ernstige beledigingen ontvangen naar aanleiding van een column over Feyenoord en trainer Arne Slot. De columnist richt zich vooral tot de supporters van de koploper van de Eredivisie.

Feyenoord is bezig aan een uitstekend seizoen. De ploeg van trainer Slot kan zich woensdag ten koste van Ajax plaatsen voor de finale van de KNVB Beker, treedt een week later aan in de kwartfinale van de Europa League en heeft de eerste landstitel sinds 2017 voor het grijpen. De prestaties van Slot blijven niet onopgemerkt. Vanuit het buitenland zou er belangstelling zijn voor de oefenmeester van Feyenoord. Borst stelde onlangs in zijn column bij het Algemeen Dagblad dat Ajax een poging zou moeten wagen voor Slot en dat Feyenoord volgend jaar rond deze tijd niets meer is dan een middenmoter.

Artikel gaat verder onder video

Dat schoot bij meerdere lezers in het verkeerde keelgat. “Feyenoord-mensen, over de hele breedte, worden boos als je bijvoorbeeld mijmert over waar trainer Slot volgend jaar zou kunnen werken - en gaan digitaal helemaal los. Zelfs mensen die ik goed ken, mijn 06-nummer hebben, vind ik terug met beledigingen in donkere, riekende digitale riolen”, schrijft Borst in zijn nieuwe column bij het AD. “Jongens, had even gebeld om te zeggen dat ik ‘NSB’er’ ben, een ‘kk-Ajacied’, ‘Jules Deelder achterna moet’. En de rest!”

“Wel zo dapper om, niet anoniem, even een mailtje te sturen. Ik ben zeer laagdrempelig. Hadden we beschaafd een boom opgezet over het ambacht column schrijven”, vervolgt Borst. “Kop koffie erbij. Gezellig. Denk dat we er wel uitgekomen waren. Leg graag uit wat mijn werk inhoudt, wat de taak van de columnist soms is. Namelijk alles op een rijtje zetten, beetje filosoferen over de nabije toekomst, en een beetje overdrijven en plagen.” Borst verbaast zich vooral over het feit dat er nog steeds met ‘kanker’ wordt gescholden. “Volgens mij heeft het Legioen de afgelopen decennia zeker een keer of drie met elkaar afgesproken te stoppen met dat woord.”

Felicitaties

Borst feliciteert Feyenoord met het aanstaande kampioenschap. Dat kan eigenlijk niet meer misgaan, zeker niet na het puntenverlies van Ajax bij Go Ahead Eagles en de overwinning van Feyenoord op Sparta, de favoriete club van Borst. “Ik, Hugo Borst, sinds 1995 voetbalcolumnist voor deze krant, feliciteer iedereen die voor Feyenoord is met het landskampioenschap dat gistermiddag op Het Kasteel binnen is gehaald. Van harte! Dik verdiend. Ontzettend knap. Indrukwekkend voetbal. Teamwork. Hulde. Ga zo door. Eh. Ben ik zo duidelijk genoeg? Ik vind het dus hartstikke leuk voor al die mensen die zo intens van Feyenoord houden.”