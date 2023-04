Boskamp dolt met Genee: ‘Zit jíj nou te zeiken om wat iemand verdient?’

Tijdens de uitzending van Veronica Offside zijn de mannen ingegaan op de toekomst van Arne Slot. De succestrainer van Feyenoord wordt op dit moment begeerd door verschillende Europese topclubs. Onder meer Tottenham Hotspur, dat zoekende is naar een nieuwe hoofdcoach, zou gecharmeerd zijn in de oefenmeester. De analisten vragen zich af wat Slot op dit moment zou verdienen bij Feyenoord, en dat levert de grootste lol in de studio op.

“Hij verdient nu zo’n twee miljoen euro”, denkt Wilfred Genee, waarna de presentator de bevestiging zoekt bij voormalig Feyenoord-trainer Dick Advocaat. Aan de reactie van Advocaat is te zien dat Genee ernaast zit met zijn uitspraak. Even later kan Advocaat wel bevestigen dat het bedrag rond de één tot anderhalf miljoen euro ligt.

Artikel gaat verder onder video

Gelach aan tafel

Het onderwerp leverde behoorlijk wat gelach op aan de tafel. Kort nadat Genee aan Advocaat vraagt wat Slot dan daadwerkelijk zou verdienen, schiet gastheer Jan Boskamp in de lach. “Niet zoveel als jij, Wilfred. Begin jíj trouwens nou te zeiken om wat iemand verdient?”, grapt Boskamp. Even later wordt ook Advocaat beetgenomen door zijn collega-analist. “Ik heb nooit zoveel verdiend...”, waarna Boskamp lachend richting Advocaat kijkt. “Ik wel”, reageert de 75-jarige oefenmeester met een glimlach op het gezicht.

Ook deze uitspraak zorgde voor lachende gezichten in de studio. “Ik deed het voor het plezier, jij voor het geld”, gaat Boskamp verder, waarna Advocaat met zijn daaropvolgende reactie nog maar eens duidelijk maakt dat zijn collega gelijk heeft. “Inderdaad, dat was het grote verschil.”