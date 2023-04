Bosz 'kandidaat nummer één' in Amsterdam: 'Dat merk je aan het sentiment binnen en om de club heen'

FC Twente droomde van de komst van Peter Bosz als opvolger van Ron Jans, maar hij wilde nog geen beslissing nemen over zijn toekomst. Daardoor mogen de Ajax-fans nog altijd hopen op een terugkeer van de oefenmeester, die in het seizoen 2016/2017 ook al voor de groep stond in Amsterdam. Volgens Freek Jansen is Bosz ‘kandidaat nummer één’ in de Johan Cruijff ArenA.

Het is inmiddels al weer ruim twee maanden geleden dat Alfred Schreuder moest vertrekken bij Ajax. De Amsterdammers besloten vervolgens niet voor een ervaren trainer als opvolger te kiezen, maar voor oud-speler John Heitinga. De ras-Ajacied beleefde een goede start als hoofdtrainer, maar heeft niet kunnen voorkomen dat de landstitel vrijwel zeker naar Feyenoord gaat. Heitinga zelf weet nog niet wat zijn toekomst voor hem in petto heeft. Tot die tijd blijft het dus speculeren over de trainer van Ajax in het nieuwe seizoen.

Bosz schoof van de week aan bij het programma Rondo van Ziggo Sport en gaf daar aan wel in gesprek te willen met Ajax, mocht de club hij hem aankloppen. “Volgens mij heeft Bosz op een nette manier verteld dat hij heel graag naar Ajax wil”, zei Jansen van Voetbal International zondagmiddag voor de camera van ESPN. “Je merkt ook aan het sentiment binnen en om de club heen dat Bosz kandidaat nummer één is. Maar goed, op dat vlak is er natuurlijk wel een verleden geweest met Edwin van der Sar. Het hangt dus van hem af. Heitinga wordt ‘m niet, welke trainer is dan geschikt? Op nummer één, twee en drie staat dan Peter Bosz. Dat snapt iedereen, zou je zeggen”, aldus Jansen.

Het zijn drukke weken bij Ajax. Donderdagochtend kwam het nieuws naar buiten dat Jan van Halst de nieuwe voetbalcommissaris wordt. Bovendien is Ajax op hoofdlijnen akkoord met Sven Mislintat. De Duitser moet de nieuwe technisch directeur worden. “Dat hangt nog op details. De verwachting is dat dat de komende weken rond gaat komen. Dat mag ook wel na een maandje of veertien waarin Ajax inmiddels zoekt naar een nieuwe technisch directeur”, zei Jansen. “Mislintat was afgelopen week hier in Amsterdam. Wat ik begrijp is het echt in een vergevorderd stadium en gaat het niet lang meer duren voordat die handtekening staat.”