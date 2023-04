José Martín Cáceres vierde vrijdag zijn 36ste verjaardag, maar is nog niet bepaald veel voetbalintelligenter geworden de laatste jaren. De verdediger van Los Angeles Galaxy pakte in de nacht van zaterdag op zondag een oliedomme rode kaart. Met geel op zak, tikte hij de scheidsrechter op een niet zo vriendelijke wijze aan, terwijl die bij het VAR-scherm stond. Die was onverbiddelijk en gaf hem zijn tweede gele en dus rode kaart.

Galaxy are fully a meme team. It's official. pic.twitter.com/C3Uxz8HmrA — Matthew Doyle (@MattDoyle76) April 9, 2023