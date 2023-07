'Feyenoord pakt door en wil zaken doen met LA Galaxy'

Feyenoord hoopt zich volgens 1908.nl te gaan versterken met de Amerikaanse aanvallende middenvelder Paulo Rudisill (LA Galaxy). De zeventienjarige speler beschikt naast een Amerikaans ook over een Italiaans paspoort en zou in eerste instantie moeten aansluiten bij de Onder 18 of de Onder 21 van de landskampioen.

Rudisill is geen onbekende in Rotterdam. De jonge Amerikaan deed in de zomer van 2022 al eens mee met de Onder 18 dat op dat moment in Mexico op oefenstage was. In een oefenwedstrijd tegen het Mexicaanse Pachuca produceerde Rudisill vervolgens een fraaie assist achter het standbeen langs.

16 year-old USA U17 player Paulo Rudisill's creative assist while on trial with Feyenoord!@Varkenoordfan @IngriddeCroon pic.twitter.com/KIYyzwTJyi — OPSM Soccer (@OPSMSoccer) August 25, 2022

In de hoofdmacht van LA Galaxy kreeg Rudisill nog geen kansen, daarom hoopt Feyenoord volgens 1908 toe te kunnen slaan. Het feit dat hij ook over een Italiaans paspoort beschikt zou betekenen dat hij al voor zijn achttiende verjaardag (die hij pas in februari 2024 viert) de overstap naar Europa zou kunnen maken.

Dat Feyenoord uitkomt bij LA Galaxy is niet geheel vreemd. Algemeen directeur Dennis te Kloese was tussen december 2018 en januari 2022 werkzaam bij de club als General Manager. Afgelopen zomer haalde Te Kloese met linksback Marcos López (San Jose Earthquakes) ook al een speler uit de Verenigde Staten.