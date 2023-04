Cambuur is klaar in Eredivisie: heel pijnlijke statistiek en 'amateurvoetbal'

SC Cambuur staat met anderhalf been in de Eerste Divisie. Na de late nederlaag in eigen huis tegen FC Emmen zaterdagavond (1-2), is het doek vrijwel zeker gevallen. Mede daardoor vielen er harde woorden door de hoofdrolspelers.

"We geven niet thuis wanneer het moet. En dat heb ik helaas al vaker gezegd”, was de even harde als pijnlijke conclusie van trainer Sjors Ultee bij Omrop Fryslân. Beide tegentreffers waren in zijn ogen te voorkomen. "Bij de eerste goal laten we een man lopen. We stonden in overtal, we kunnen gewoon meelopen, maar we zijn de man kwijt en dan is het een doelpunt”, vertelde de coach, die vooral de 1-2 typerend vond voor dit seizoen.

"Die was het meest exemplarisch, doordat we op zo'n moment een vrije trap weggeven, wetende hoe gevaarlijk Mark Diemers daarbij is. Vervolgens sjokken we achter onze man aan, we vallen de bal niet aan. (…) In de 92e minuut moet je weten: deze bal moet er niet in. Dan laat je je zo verrassen... dat is helaas een typerend voorbeeld. En geen incident."

Dat laatste blijkt ook uit de pijnlijke cijfers van Opta: er was geen ploeg in de Eredivisie die zo vaak een voorsprong nog uit handen gegeven. Virtueel verspeelde SC Cambuur liefst achttien punten, waarmee het al op de veilige 34 punten had gestaan. De realiteit is echter dat de kans op handhaving alleen nog rekenkundig mogelijk is.

Middenvelder Navarone Foor was ook hard voor zijn eigen SC Cambuur. "Dat we 'm in de laatste minuten zo eenvoudig weggeven, dat is amateurvoetbal”, baalde hij bij de regionale omroep. "In de laatste minuten met zo'n stand moet je alles geven, dan is het leven of dood. Met 1-1 leven we nog, nu gaat het heel moeilijk worden." Van opgeven wilde zowel Foor als Ultee niets weten, maar de realiteit is dat Cambuur komend jaar vrijwel zeker in de Eerste Divisie voetbalt.