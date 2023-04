Club Brugge komt met onthullingen over contact met Alfred Schreuder

Alfred Schreuder heeft na zijn ontslag bij Ajax nog altijd geen nieuwe klus gevonden. Toch had het niet veel gescheeld, of de 50-jarige oefenmeester was alweer aan het werk geweest. Club Brugge wilde de trainer graag aanstellen nadat het afscheid had genomen van Scott Parker. Algemeen directeur Vincent Mannaert gaat tegenover HUMO dieper in over het afketsen van de terugkeer.

De mogelijke terugkeer kwam zoals gezegd ter sprake nadat Parker werd ontslagen. De Belgische club nam afscheid van de Engelsman na de 5-1 nederlaag tegen Benfica in de Champions League op 7 maart. Schreuder, die via Club Brugge naar Ajax vertrok, werd dezelfde avond al genoemd als opvolger. “Bart (Verhaeghe, president van Club, red.) en ik waren klaar om een terugkeer in detail te bespreken”, begint Mannaert. “Maar Schreuder kwam aanzetten met voorwaarden die meteen de deur dichtdeden”, vervolgt hij.

Afspraken niet nagekomen

Schreuder, die tussen januari en juni 2022 trainer was van Club Brugge, kende al met al een goede relatie met de huidige nummer vijf van de Pro League. Toch ging de samenwerking niet altijd even goed. Na de competitiewedstrijd tegen Union Sint-Gillis barstte Mannaert uit tegen Schreuder. “Alfred was bepaalde afspraken niet nagekomen”, stelt de algemeen directeur. “Dáár ging de discussie over. Ik geef toe: dat had ook op een andere manier gekund, en op een ander moment”, legt Mannaert uit.

“We hebben dat uitgepraat, Alfred en ik. Daarna is onze samenwerking er alleen maar beter op geworden. Onze relatie is ook vandaag erg goed.” Na het ontslag van Parker dacht de clubleiding van Club meteen na over een terugkeer van Schreuder. “Hij wilde enkele maanden geleden trouwens heel graag terugkomen”, onthulde Mannaert, die veel spijt heeft van de aanstelling van Parker. “De cultuurclash was te heftig. De Engelse competitie is niet de Belgische.”